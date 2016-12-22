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В Евросоюзе призвали запретить использование боевых роботов во всем мире
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В Евросоюзе призвали запретить использование боевых роботов во всем мире
Политика, 18:05
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В Евросоюзе призвали запретить использование боевых роботов во всем мире

Использование автоматических систем вооружения, в том числе боевых роботов, должно быть запрещено на международном уровне. Соответствующая резолюция была принята 12 сентября на заседании Европарламента в Брюсселе, сообщает Reuters.

В резолюции указывается, что ЕС должен выработать общую позицию по этому вопросу до начала международных переговоров в ООН, которые пройдут в ноябре. «Власть принимать решения о жизни и смерти никогда не должна быть взята из рук человека и отдана машинам», — заявил депутат Европарламента от шведской Партии зеленых Бодиль Валеро. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, обсуждение темы боевых роботов «может выглядеть как дискуссия об отдаленном будущем или фантастике, но это не так».

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В августе правозащитная организация Amnesty International призвала государства — члены ООН запретить использование боевых роботов. По словам советника организации по вопросам искусственного интеллекта и правам человека Раши Абдул-Рахима, развитие автоматических систем вооружения «намного опережает развитие соответствующего международного права». В организации подчеркивают, что человек должен решать, какую цель выбирать для атаки.

В конце августа концерн «Калашников» презентовал прямоходящего боевого робота весом 4,5 т. В мае Минобороны начало испытания робототехнического комплекса «Уран-9», вооруженного 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».

Теги: Евросоюз , боевые роботы , Минобороны , «Калашников»
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