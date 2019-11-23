«РИА Новости» узнало сроки создания группировок боевых роботов в России

Группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, планируют создать в России к 2025 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, планируется, что группировку из пяти беспилотных машин будет обслуживать один оператор, «который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать». Собеседник агентства отметил, что сейчас рассматривается возможность оснастить роботов стрелково-гранатометным модулем, 120-миллиметровыми минометами.

«Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», — отметил собеседник «РИА Новости». По его словам, сейчас технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе «Маркер».

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В январе Минобороны приняло на вооружение робототехнический комплекс «Уран-9». Испытания роботов начались в мае 2018 года. «Уран-9» предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.