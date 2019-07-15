В Коми на шахте «Северстали» произошел пожар

В Коми в здании углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» произошел пожар, из-за чего были эвакуированы 38 находившихся на смене сотрудников. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Северстали» (собственник шахты).

Из-за угрозы распространения дыма через вентиляцию были также выведены на поверхность еще 244 горняка. В результате никто не пострадал. Впоследствии в компании уточнили, что возгорание ликвидировали.

В 2017 году работников шахты «Воркутинская» уже эвакуировали из-за задымления — на смене тогда находились 263 горняка. Кроме того, на поверхность также вывели работников шахты «Заполярная», которая связана с «Воркутинской» под землей.