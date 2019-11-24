Россия проведет совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем

Военнослужащие Военно-морского флота России совместно с военными ЮАР и Китая в конце ноября проведут учения по борьбе с пиратами и террористами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В учениях задействуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», который прибыл в Кейптаун. Военным предстоит отработать противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

Как добавили в пресс-службе, в Атлантическом океане «Маршал Устинов» встретился со средним морским танкером «Вязьма» и спасательным буксиром СБ-406, где пополнил запасы пресной воды и топлива.

Ранее, в сентябре, начальник управления Генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Низами сообщил о планах провести совместные учения с военными России и Китая. Такое решение было

принято после того, как США объявили об отправке военнослужащих на Ближний Восток после атаки дронов на нефтяные месторождения государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Низами отмечал, что трехсторонние маневры впервые планируется провести в международных водах: северной части Индийского океана и в Оманском заливе. При этом сроки проведения военных учений военнослужащий не назвал.