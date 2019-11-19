Россия начала военные учения в Черном море

В Черном море начались учения Черноморского флота России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

В маневрах задействованы корабли, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске, фрегат «Адмирал Эссен», Волочек», большой десантный корабль «Азов», малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Кроме того, в учениях примут участие вспомогательные суда и тральщики «Турбинист», «Ковровец». В ходе учений также задействуют истребители Су-30СМ.

Во время учений экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, уничтожат подводную лодку, обнаружат и нанесут удар по цели на берегу, а также будут практиковаться в отражении воздушных атак.

В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море. В ходе учений они отработают противостояние гибридным угрозам.