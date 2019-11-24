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В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 04:16 по местному времени в отдел полиции поступило сообщение, что на набережной Фонтанки ранен водитель такси. По предварительным данным, трое мужчин переходили дорогу. Один из них залез на автомобиль BMW пострадавшего.

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Водитель вышел из машины, завязался конфликт. В ходе него мужчина напал на таксиста и нанес ему ножевое ранение. Мужчину госпитализировали.

В октябре в Санкт-Петербурге между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого водитель четыре раза выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета, затем высадил его и уехал. 24-летний мужчина был госпитализирован.

Теги: новости РБК, Петербург, такси, нападение
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