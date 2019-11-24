В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 04:16 по местному времени в отдел полиции поступило сообщение, что на набережной Фонтанки ранен водитель такси. По предварительным данным, трое мужчин переходили дорогу. Один из них залез на автомобиль BMW пострадавшего.

Водитель вышел из машины, завязался конфликт. В ходе него мужчина напал на таксиста и нанес ему ножевое ранение. Мужчину госпитализировали.

В октябре в Санкт-Петербурге между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого водитель четыре раза выстрелил в пострадавшего из травматического пистолета, затем высадил его и уехал. 24-летний мужчина был госпитализирован.