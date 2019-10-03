В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета

В Санкт-Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Информация об огнестрельном ранении по адресу: пр. Науки, д. 75, к. 2 поступила в полицию в 19:44 2 октября. Как утверждает пострадавший, у него возник конфликт с водителем такси, в результате которого таксист четыре раза выстрелил в пассажира из травматического пистолета, а затем высадил его и уехал. Пострадавший 24-летний мужчина был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции разыскивают нападавшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае водитель такси открыл стрельбу в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцово. В МВД уточнили, что стрельба произошла в результате конфликта. Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как таксист достает из багажника оружие, похожее на пулемет, и стреляет в одного из участников конфликта. В результате пострадал один человек.