Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Конфликт со стрельбой, в котором участвовал Илья Сачков, произошел возле гостиницы Four Seasons. В Group-IB назвали действия гендиректора самозащитой

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы. Личность нападавшего РБК подтвердили источник РБК в столичном главке и источник в территориальном отделе полиции. В ГУ МВД по столице сообщили об инциденте с двумя пострадавшими водителями такси, не называя имени нападавшего.

Согласно сообщению ТАСС, по информации главка, инцидент произошел в среду, 20 ноября. В отделение полиции «Китай-город» обратился мужчина, работающий таксистом. По его словам, в 16:45 мск он стоял в пробке, когда к нему с требованием немедленно уехать подошел неизвестный. Как рассказал потерпевший, неизвестный нецензурно высказался в его адрес, после чего водитель вышел из автомобиля и попытался объяснить, что не может уехать из-за затора. Тогда мужчина повторил требования и затем ударил таксиста, после чего достал газовый пистолет и выстрелил в его сторону несколько раз. Затем, по утверждению потерпевшего, мужчина произвел выстрел в другого таксиста, но не попал в него. В полиции не уточнили, находился ли второй таксист в автомобиле потерпевшего или оказался случайным свидетелем конфликта.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице», — говорится в сообщении главка.

Как сообщили источники РБК, 20 ноября в 19:10 мск в дежурную часть с письменным заявлением обратился гражданин Киргизии. В нем он сообщил, что на своем автомобиле Ford Focus оказывал услуги такси. В 16:45 мск, как указал заявитель, он объезжал гостиницу Four Seasons, где и произошел конфликт с неизвестным. По его словам, в результате стрельбы газ попал ему в глаза, на одежду и руки. Кроме того, потерпевший указал, что неизвестный выстрелил в другого таксиста, который хотел помочь в разрешении конфликта. Во второго таксиста стрелявший не попал, уточнил в заявлении потерпевший.