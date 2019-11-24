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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

Индексация материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию ранее полученной и неиспользованной суммы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионной фонд России (ПФР). Кроме того, компенсация предусмотрена и при сохранении части маткапитала.

В ПФР уточнили, что маткапитал индексируется на размер годовой инфляции. На сегодня размер выплат составляет 453 тыс. 26 руб.

В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что сумма выплат увеличится до 466 тыс. руб. после индексации в 2020 году. По его словам, на общее финансирование программы маткапитала в госбюджете заложили 316 млрд руб. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об индексации маткапитала на 3,8% с января 2020 года. Она уточнила, что сумма выплат составит 466 тыс. 617 руб.

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ПФР назвал сумму маткапитала после «разморозки» индексации

В июле правительство решило возобновить индексацию маткапитала на уровень инфляции с 1 января 2020 года, которая была заморожена с 2016 года. Так, размер выплат должен был увеличиться до 470 тыс. 241 руб., а в 2021 достичь 489 тыс. 51 руб.

Программа материнского капитала действует с 2007 года и предусматривает получение сертификатов, которые выдают родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка. Деньги можно использовать для улучшения жилищных условий семьи, формирования будущей пенсии матери и приобретения товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Теги: материнский капитал, ПФР, индексация
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