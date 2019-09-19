Медведев назвал планируемые расходы бюджета на выплату маткапитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что материнский капитал после индексации в 2020 году составит 466 тыс. руб. Правительство рассмотрело проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

На эти выплаты в государственном бюджете отведено 316 млрд руб., сообщил Медведев. Он также отметил, что увеличению социальных выплат будет способствовать рост доходов внебюджетных фондов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что материнский капитал будет проиндексирован с января следующего года на 3,8%.

Индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 году по решению президента Владимира Путина. Сумма этих выплат была зафиксирована на уровне 453 тыс. руб. О планах возобновления индексации с 1 января 2020 года впервые Медведев сообщил летом 2017 года.