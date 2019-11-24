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В Королеве произошел пожар в жилом доме

В подмосковном Королеве произошел пожар в жилом доме, говорится в сообщении областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в городском округе на ул. Первомайская, 12, поступило в службу 23 ноября в 21:35 мск. В 23:40 спасатели локализовали возгорание, в 00:02 пожар удалось ликвидировать.

В тушении участвовали 87 человек, в том числе 55 сотрудников МЧС, и 28 единиц техники.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства, из-за происшествия из жилого трехэтажного дома на двух автобусах эвакуировали 40 человек, которых разместили в Центре культуры и досуга. Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.

23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.

Теги: Королев, пожар, жилой дом
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