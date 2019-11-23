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Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. Видеозапись доступна на странице YouTube ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе. Машина под управлением градоначальника двигалась в сторону Тулуна и въехала в стоявший на обочине грузовик «КамАЗ». В результате столкновения погибла жена Кариха, подтвердили в Следственном комитете.

На кадрах видно, что у автомобиля сильно поврежден бампер, в особенности та часть, что находится со стороны переднего пассажирского сидения. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее источник в правительстве Иркутской области сообщил РБК, что мэр Тулуна был госпитализирован в больницу.

Теги: ДТП, мэр, смерть
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