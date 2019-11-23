Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП

Мэр иркутского города Тулун Юрия Карих попал в ДТП и был госпитализирован, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-мэра Елену Абрамову.

Источник в правительстве области сообщил РБК, что в аварию также попала и жена градоначальника. По его словам, она погибла. «Насколько мне известно, он съезжал на обочину и врезался в стоящий на обочине грузовик. По моей информации, его госпитализировали», — сказал собеседник РБК. О гибели супруги мэра также писал ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что Карих находится в тяжелом состоянии. По данным портала IRK.ru, ссылающегося на источник, авария произошла в Черемховском районе, а машина с Карихом и его супругой попала под лесовоз.

В июне из-за сильных дождей и последовавших за ними паводка в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли более 20 человек. Были повреждены более 11 тыс. жилых домов, разрушены мосты и дороги. 3 июля власти области оценили ущерб от стихии в 29 млрд руб.