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«Калашников» показал видео с прототипом нового электромотоцикла

Концерн «Калашников» показал прототип электромотоцикла типа cafe racer для скоростных поездок на небольшие расстояния. Соответствующее видео опубликовано на портале «Калашников Media».

Мотоцикл покажут на форуме «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября.

Как сообщили в «Ростехе», в который входит концерн «Калашников», прототип городского электромотоцикла cafe racer имеет запас хода на одной зарядке до 100 км, его максимальная мощность составляет почти 68 л.с., при этом он может разгоняться до 100 км в час.

В 2017 году «Калашников» показал президенту Владимиру Путину тяжелый мотоцикл «Иж» из проекта «Кортеж» для перевозки первых лиц государства. Он может разгоняться до 250 км в час, мощность его двигателя составляет около 150 л.с. В августе 2018-го концерн также впервые продемонстрировал гражданский электромотоцикл, его легкую версию и версию специального назначения, до этого выпустив особую партию электромотоциклов для полицейских по заказу транспортного департамента Москвы.

Теги: «Калашников», мотоцикл
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