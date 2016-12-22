«Калашников» презентовал гражданский электромотоцикл и робота «Игорёк»

«Калашников» впервые показал гражданский электромотоцикл и концепт антропоморфного робота «Игорёк». Новый мотоцикл будет не самым доступным на рынке, рассказал РБК руководитель концерна

Управляемый прямоходящий робот «Игорёк» (Фото: kalashnikov.media)

«Игорек»

Среди новинок концерна «Калашников» на предстоящем форуме «Армия-2018» будет управляемый прямоходящий робот весом в 4,5 тонны, передает корреспондент РБК из павильона концерна в парке «Патриот», где проходила презентация. Создатели отказались раскрывать его функционал и характеристики, отметив, что робот еще дорабатывается. Источник РБК в «Калашникове» отметил, что робот уже получил рабочее название — «Игорёк». Макет в натуральную величину размещен у входа в павильон концерна на выставке. Рабочее название робота подтвердил РБК другой собеседник в концерне.

«Сейчас можно назвать некой демонстрацией того направления, в котором мы хотели бы идти, — рассказал РБК исполняющий обязанности гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев. — Мы понимаем, что есть роботизированные средства передвижения на колесном ходу, на гусеничном ходу, точно также предполагаем, что будет некая востребованность в антропоморфных автоматических движимых системах».

Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных и боевых задач, рассказали РБК в пресс-службе «Калашникова». Усовершенствованная модель робота будет продемонстрирована на форуме «Армия» в 2019 году.

Гражданский электромотоцикл

«Калашников» также впервые показал гражданский электромотоцикл Urban Moto (UM-1) собственного производства, его легкую версию — LM-1 и вариант специального назначения — SM-1. Все они оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторными батареями Li-ion, Lifepo4. Максимальная скорость для всех трех модификаций — 90 км/ч, запас хода 150 км. Легкий мотоцикл отличается от городской версии увеличенной максимальной мощностью двигателя — 55 кВт против 48.

Электромотоцикл Urban Moto (UM-1) (Фото: kalashnikov.media)

Купить электромотоцикл можно будет в следующем году, пояснил РБК Дмитриев. Он напомнил, что ранее «Калашников» выпустил специальную партию электромотоциклов для полицейских по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, однако гражданская модель существенно отличается «от того, что показывали в прошлом году».

«У него совершенно другой экстерьер, совершенно другой вес и мы здорово переработали техническую составляющую», — пояснил Дмитриев.

На вопрос РБК о стоимости электромотоцикла Дмитриев ответил, что она пока не определена. «Но я не могу сказать, что он будет самым доступным на рынке», — добавил руководитель концерна.

Электрокроссовер

Помимо электромотоциклов концерн также презентовал электрокроссовер. Машина была представлена в двух вариантах: двухместный UV-1 и четырехместный UV-2 также будут оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторными батареями Li-ion, Lifepo4. Максимальная скорость UV-2 (40 км/ч) и запас хода (100 км) существенно меньше, чем у мотоцикла, кроссовер предназначен для четырех человек, включая водителя. Снаряженная масса машины — не более 650 кг. Длинна, ширина и высота автомобиля — 3440,1530 и 1730 мм соответственно.

Видео: Инна Сидоркова / РБК

«Железо и пластик в машине — российские», — уточнил РБК Дмитриев. Производителя электромоторов в концерне РБК не назвали. По словам Дмитриева, продукт ориентирован на частных клиентов, предприятия, которым необходимо средство передвижения по большим площадям, и каршеринговые компании.