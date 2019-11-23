Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями, которые столкнулись с перебоями в работе мессенджера накануне, 22 ноября.

«Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что каждый год число пользователей мессенджера растет со скоростью 50% и быстрый рост аудитории приложения «сопровождается некоторыми проблемами». При этом специалисты стараются сделать мессенджер более надежным, и компания гордится тем, что, несмотря на попытки нарушить его работу, Telegram становится все более защищенным и менее доступным для хакерских атак, добавил Дуров.

Накануне, 22 ноября, в работе Telegram произошел глобальный сбой. На перебои в работе приложения жаловались в России, на Украине и в некоторых европейских странах. Ранее Дуров посоветовал пользователям мессенджера-конкурента WhatsApp удалить его со смартфонов. По его мнению, из-за уязвимостей этого приложения данные пользователей попадают в открытый доступ, и их могут использовать хакеры и госслужбы.