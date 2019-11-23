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В аэропорту Львова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Львова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Самолет принадлежит авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины), он выполнял рейс в Киев. Сообщается, что инцидент произошел около 07:00 по местному времени (08:00 мск). «В связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ», — сказано в сообщении. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

Запись в facebook пользователя LvivAirport

В начале октября самолет «Якутавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певек на Чукотке. Выезд за пределы ВПП произошел примерно на 5 м. По данным «РИА Новости», речь шла о лайнере Sukhoi Superjet 100. Ранее авиакомпания «Ямал» предъявила претензии к самолетам этого типа из-за превышения показателей вертикальных нагрузок при взлетах и посадках.

Теги: Львов, самолет, взлетно-посадочная полоса
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