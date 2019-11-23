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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать. Об этом сообщил в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости», — написал сенатор, отметив, что Вашингтон и Варшава стремятся заработать, а также добиться зависимого положения Украины. Однако, по его словам, подобные планы не удастся реализовать.

«Далеко и накладно», — объяснил Пушков.

Ранее в посольстве США в Киеве сообщили о прибытии направляющихся на Украину судов с американским СПГ в польский терминал для последующего перегона.

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Польша решила продавать Украине доставленный из США газ

В августе текущего года глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри заявлял, что к концу 2019 года польская компания PGNiG планировала начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.

В официальном заявлении «ЭРУ Трейдинг» отмечалось, что СПГ прибудет в терминал в польском Свиноуйсьце в начале ноября. Согласно документу, поставки будут осуществляться до конца этого года.

Теги: Пушков, СПГ, Украина
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Общество
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
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