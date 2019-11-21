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США анонсировали начало поставок СПГ на Украину
В посольстве США в Киеве сообщили, что направляющиеся на Украину корабли с американским СПГ прибыли в польский терминал для их дальнейшего перегона. В августе на Украине заявили, что газ из США будет передавать компания PGNiG
Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Американский корабль с сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства США в Киеве.

«Американском сжиженном природном газе (СПГ) на Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море — это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — сообщает американское дипведомство.

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Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.

Директор «ЭРУ Трейдинг» Ярослав Мудрый уточнял, что приобретенный у PGNiG газ закачают в подземные хранилища для того, чтобы обеспечить ими потребителей в зимний период. «Так мы вносим свой вклад в [обеспечение] энергонезависимости страны в течение особенно рискованного зимнего сезона 2019–2020 годов», — говорил тогда Мудрый.

В официальном заявлении компании при этом говорилось, что СПГ прибудет в польский терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. Отмечалось, что на Украину он попадет через газовое сообщение Германовице и будет переданным ЭРУ. Поставки компании, согласно заявлению, будут осуществляться до конца 2019 года.

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