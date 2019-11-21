США анонсировали начало поставок СПГ на Украину

Американский корабль с сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства США в Киеве.
«Американском сжиженном природном газе (СПГ) на Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море — это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — сообщает американское дипведомство.
Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
Директор «ЭРУ Трейдинг» Ярослав Мудрый уточнял, что приобретенный у PGNiG газ закачают в подземные хранилища для того, чтобы обеспечить ими потребителей в зимний период. «Так мы вносим свой вклад в [обеспечение] энергонезависимости страны в течение особенно рискованного зимнего сезона 2019–2020 годов», — говорил тогда Мудрый.