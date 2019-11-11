Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы

Сергей Иванец признан виновным в крупной растрате

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».

В решении Тихоокеанского флотского военного суда говорится о том, что Иванец признан виновным в растрате денежных средств. Помимо срока в колонии он также приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

Сергей Иванец был задержан в марте 2016 года в рамках уголовного дела об организации злоупотребления должностными полномочиями (ч.3 ст.33, ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на создание информационно-технической системы на сумму свыше 647 млн руб. Он должен был быть полностью выполнен в 2013 году. Предполагалось, что выполнение работ пройдет в пять этапов. Третий из них подразумевал создание подсистем распределенной печати, финансового и управленческого учета и планирования, а также кампусной карты. Тем не менее, как указывает СКР, эти нововведения не были выполнены.

По данным СКР, С 20 августа по 11 сентября 2015 года Иванец поручил своим подчиненным, проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку, обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу. Затем, как считают следователи, ректор поручил главному бухгалтеру перевести на расчетный счет исполнения более 20 млн руб. по недостоверным актам.

Цхе и Атаманюк также были задержаны.