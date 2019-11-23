В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть

В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».

По данным газеты, бригада скорой помощи доставила девочку в городскую больницу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram скорой медицинской помощи города, девочке 12 лет. Помимо этого, по данным «Нашей газеты», от сильного ветра пострадали еще несколько человек, преимущественно пожилые люди.

Ранее в Новороссийске из-за ураганного ветра объявили режим чрезвычайной ситуации. 22 ноября в школах города решили отменить занятия, родителей попросили не отпускать детей на улицу. Как сообщает «Кубань 24», ветер также перевернул контейнер в городском порту. Власти Новороссийска заявили, что в каждом районе города развернут оперативный штаб.

Накануне в Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши одной из школ города. Общая площадь повреждений составила 840 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал.