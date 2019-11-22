Мединский признался в нежелании смотреть телевизор

Министр культуры Владимир Мединский в интервью РБК сообщил, что уже некоторое время вообще не смотрит телевизор. Оценивать качество контента на ТВ он отказался, но заметил, что каждый имеет возможность в любой момент выключить телевизор.

«Есть пульт с кнопочками, там в правом углу кнопочка красненькая. Вы можете воспользоваться и не смотреть. Я этой кнопочкой воспользовался много лет назад. Я совсем не смотрю телевизор», — рассказал министр, отвечая на вопросы читателей РБК.

Телеканал «Культура» Мединский также не смотрит, однако, заметил он, это скорее происходит из-за нехватки времени.

Министр отметил, что из сотен российских телеканалов вполне возможно выбрать «достойный контент», однако «никто не заставляет вас смотреть».