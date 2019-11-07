Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое вещание

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что России удалось успешно перейти с аналогового на цифровое телевещание, передает «РИА Новости».

Решение об отключении аналогового сигнала приняли год назад, напомнил председатель правительства. «Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме», — заявил он.

По мнению премьера, переход прошел без сбоев и замена аналогового вещания на цифровое была воспринята обществом спокойно.

В рамках финального этапа перехода на цифровое вещание 14 октября аналоговый сигнал отключили в 21 регионе, включая Санкт-Петербург, Крым и Дагестан. Изначально аналоговое вещания планировали прекратить в январе 2019 года, но в итоге процесс решили провести поэтапно: Москва и еще около 20 регионов подключились к цифровому телевидению в середине апреля этого года.