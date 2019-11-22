Глава МИД Японии посетит Россию в середине декабря

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги приедет в Россию с официальным визитом в середине декабря. Об этом сообщает японская газета Nihon Keizai Shimbun.

К такому соглашению стороны пришли в ходе переговоров Мотэги с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Нагое. Отмечается, что правительство Японии стремится развивать сотрудничество в экономической сфере и надеется на прогресс в вопросе Курильских островов.

Москва и Токио более 70 лет не могут заключить мир по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг четырех островов Курильской гряды. Россия предлагает Японии подписать соглашение без предварительных условий, однако Токио настаивает на решении вопроса принадлежности Курил.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию. Последние переговоры прошли в сентябре, где стороны подтвердили свое стремление продолжить диалог по заключению мирного договора.