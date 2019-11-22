Власти Краснодарского края заявили о проработке запуска электричек в Крым

Власти Краснодарского края прорабатывают вопрос о запуске электричек из региона в Крым по мосту через Керченский пролив, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

«Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая — может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства», — сказал он.

По словам Кондратьева, у Краснодарского края общие с Крымом задачи и вызовы, а «активное транспортное сообщение» между регионами позволит регионам привлечь больше туристов.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров с Крымом, состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильная дорога была открыта в мае 2018 года, регулярные пассажирские перевозки планируют запустить в декабре 2019 года. Грузовое движение по железной дороге Крымского моста откроется в июне 2020 года.