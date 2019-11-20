Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»

Ранее в YouTube появился ролик, на котором двое мужчин обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. По данным Blic, на видео офицер сербской армии и представитель военного атташе России в Сербии

Александр Вучич (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России». Об этом сообщает телеканал PTC со ссылкой на заявление премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

«Если окажется, что все правда, это будет серьезной проблемой для нас», — заявила глава правительства. Брнабич в связи с этим напомнила, что Сербия является «военно-нейтральной» страной.

Она пояснила, что Вучич скоро проведет специальную встречу, на которой выступит в качестве верховного главнокомандующего, по ее итогам президент планирует сообщить о результатах расследования дела о предполагаемом подкупе.

Ранее в YouTube появился ролик, на котором двое неизвестных обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке в Белграде. На записи видно, как один из мужчин позднее садится в машину, достает из сумки конверт, а оттуда банкноты и считает их. По данным Blic, на видео запечатлены офицер сербской армии и представитель военного атташе России в Сербии Георгий Клебан. Как пишет издание, Клебан работал в российском посольстве в Белграде, однако был уволен в июне.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Сербии.