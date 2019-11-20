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Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»
Ранее в YouTube появился ролик, на котором двое мужчин обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. По данным Blic, на видео офицер сербской армии и представитель военного атташе России в Сербии
Александр Вучич (Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России». Об этом сообщает телеканал PTC со ссылкой на заявление премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

«Если окажется, что все правда, это будет серьезной проблемой для нас», — заявила глава правительства. Брнабич в связи с этим напомнила, что Сербия является «военно-нейтральной» страной.

Она пояснила, что Вучич скоро проведет специальную встречу, на которой выступит в качестве верховного главнокомандующего, по ее итогам президент планирует сообщить о результатах расследования дела о предполагаемом подкупе.

Ранее в YouTube появился ролик, на котором двое неизвестных обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке в Белграде. На записи видно, как один из мужчин позднее садится в машину, достает из сумки конверт, а оттуда банкноты и считает их. По данным Blic, на видео запечатлены офицер сербской армии и представитель военного атташе России в Сербии Георгий Клебан. Как пишет издание, Клебан работал в российском посольстве в Белграде, однако был уволен в июне.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Сербии.

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Журналист-расследователь Христо Грозев написал в своем Twitter, что в ролике снят именно Клебан. По его словам, видео с парковки, снятое с разных ракурсов, вероятно, «было частью хорошо подготовленной операции наблюдения».

Агентство информационной безопасности Сербии (BIA) подтвердило подлинность видео, сообщает государственное информационное агентство Tanjug. По данным агентства, более подробные сведения будут обнародованы после заседания Совета национальной безопасности Сербии 21 ноября.

В пресс-службе министра внутренних дел Сербии Небойша Стефановича сообщили, что глава ведомства отправился 20 ноября в Москву, где планирует провести двусторонние переговоры, посвященные вызовам безопасности и сотрудничеству в борьбе с преступностью» с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Александр Вучич, Сербия, Россия, вербовка
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