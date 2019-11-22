Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 12:20
Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию Политика, 15:37 Российский фигурист стал третьим в короткой программе на этапе Гран-при Спорт, 15:37 Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения Общество, 15:36 Когнитивные нарушения: как прожить в здравом уме и доброй памяти Партнерский материал, 15:33 От Seltos до Camry: главные новинки мотор-шоу в Лос-Анджелесе для России Авто, 15:29 Сеть «Самсон-фарма» начала выдавать кредиты в аптеках под 23% годовых Общество, 15:23 Почему Bitcoin снова предсказали гибель Крипто, 15:19 Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития Тренды, 15:15 Как отсеять неподходящие торговые центры: краткое пособие для арендатора Pro, 15:07 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 15:06 УЕФА определил место проведения матча между Россией и Данией на Евро-2020 Спорт, 15:01 Россия создаст центры продвижения русского языка в 10 странах Общество, 14:55 Миллиардер Клячин купил бизнес-центр обанкротившегося турецкого строителя Бизнес, 14:50 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 14:49
Общество ,  
0 
Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

Общество
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

Следствие считает, что он вместе с другими лицами завладел средствами «Водоканала Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 млрд руб. В рамках заключенного в 2011 году между предприятием и ООО «Развитие и инвестиции» договора о продаже электроэнергии Целиков в июне 2016—мае 2019 года обеспечил подписание счетов-фактур с завышенными данными о цене. В результате со счетов «Водоканала» переводились суммы, которые превышали предельные нерегулируемые цены.

Целикова отправили в отставку с поста директора «Водоканала Санкт-Петербурга» в марте 2019 года, после проверки организации контрольно-счетной палатой. В среду, 20 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски на предприятии, после чего задержали Целикова, а также руководительницу юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» Марию Брюзгину.

Теги: мошенничество, Петербург, водоканал
Материалы по теме
В Петербурге силовики пришли с обысками в «Водоканал»
Общество
Беглов отправил в отставку главу «Водоканала» Петербурга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter