Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

Следствие считает, что он вместе с другими лицами завладел средствами «Водоканала Санкт-Петербурга» на сумму не менее 1 млрд руб. В рамках заключенного в 2011 году между предприятием и ООО «Развитие и инвестиции» договора о продаже электроэнергии Целиков в июне 2016—мае 2019 года обеспечил подписание счетов-фактур с завышенными данными о цене. В результате со счетов «Водоканала» переводились суммы, которые превышали предельные нерегулируемые цены.

Целикова отправили в отставку с поста директора «Водоканала Санкт-Петербурга» в марте 2019 года, после проверки организации контрольно-счетной палатой. В среду, 20 ноября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски на предприятии, после чего задержали Целикова, а также руководительницу юридического отдела ООО «Развитие и инвестиции» Марию Брюзгину.