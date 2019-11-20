В Петербурге силовики пришли с обысками в «Водоканал»

В Петербурге силовики пришли с обысками в «Водоканал»

Сотрудники правоохранительных органов 20 ноября проводят обыски в «Водоканале Санкт-Петербурга», а также в домах у его руководства, пишет газета «Фонтанка».

Информацию об обысках также публикуют ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и портал «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным «Фонтанки», в оперативных мероприятиях задействовано около 100 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и следователей Главного следственного управления полицейского главка Санкт-Петербурга. Всего проводится 40 обысков у подозреваемых и фигурантов уголовного дела, возбужденного по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием»), а также в администрации коммунальной организации.

Как указывает газета со ссылкой на материалы дела, уголовное дело возбуждено из-за поставок «Водоканалу» электроэнергии по завышенным ценам. Предварительный ущерб оценен в 1 млрд руб. Портал «78.ru» без подробностей сообщает, что дело открыто из-за контрактов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В департаменте информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» РБК сообщили, что уголовное дело возбуждено по итогам проведенной правоохранительными органами проверки, и организация содействует следствию. «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» признано потерпевшим в рамках расследуемого уголовного дела», — рассказали на предприятии, добавив, что не вправе давать оценку следственным действиям.