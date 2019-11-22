В Самаре при взрыве тепловой пушки пострадали два человека

В Самаре при взрыве тепловой пушки пострадали два человека

В Самаре взорвалась тепловая пушка, в результате чего за медицинской помощью обратились три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Один был осмотрен и отпущен домой, так как помощь ему не требовалась. А двое других были госпитализированы с травмами, которые не угрожают их жизни», — сказали в пресс-службе.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что взорвался газовый баллон в кузове «Газели», которая стояла около торгового центра «Стара-Загорский». Информация о происшествии поступила спасателям в 10:03 по местному времени (09:03 мск). По данным ведомства, баллон использовали для обогрева овощей, находившихся внутри кузова.

В главке сообщили, что госпитализировали мужчину 1963 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести. Взрыв также повредил окно торгового центра.