При взрыве газа в Элисте погиб один человек

При взрыве газа в Элисте погиб один человек

В пятиэтажном жилом доме в Элисте произошел хлопок газа, один человек погиб, сообщается на сайте главного управления МЧС по Калмыкии.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме города Элисты. Разрушений дома не наблюдается», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 03:50 мск. Из здания эвакуировали 52 человека. О причинах взрыва в сообщении МЧС не говорится.

3 ноября взрыв газа произошел в частном доме в пригороде дагестанского Хасавюрта, пострадали два человека, их доставили в Центральную городскую больницу в тяжелом состоянии.