В Петербургском метро пассажир выжил после падения под поезд

В Петербургском метро пассажир выжил после падения под поезд

Пассажир упал на путь на станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. Его извлекли из-под состава, и он остался жив, сообщается в официальном Telegram-канале городского метро.

Инцидент произошел в 10:05 мск. В результате движение по пятой линии временно приостанавливали. Поезда шли от станции «Чкаловская» до станции «Шушары».

В середине октября пассажир упал на рельсы на станции «Пролетарская» в петербургском метро. Мужчину передали медикам, он выжил. В результате также временно ограничивали движение поездов. Они ходили от станции «Беговая» до станции «Ломоносовская».

20 ноября мужчина упал на пути станции метро «Баррикадная» в метро Москвы. Пока поезд не прибыл, сотрудник полиции помог пассажиру подняться. После происшествия мужчину доставили в комнату полиции для разбирательства.