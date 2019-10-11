В петербургском метро пассажир упал на рельсы на станции «Пролетарская»

В петербургском метро пассажир упал на рельсы на станции «Пролетарская»

Утром 11 октября мужчина упал на рельсы на станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Инцидент произошел в 06:40 утра. Мужчина выжил, его передали медикам.

Как пишет «Мойка78», на месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи, а движение на зеленой ветке было ограничено: поезда ходили от станции «Беговая» до станции «Ломоносовская». «Фонтанка» отмечает, что закрыли также станцию «Рыбацкое». Пассажиров просили добираться до «Ломоносовской» на наземном транспорте.

В начале октября в Санкт-Петербурге открылись три новые станции метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». В день открытия сильный дождь залил станцию «Дунайская». Дождевая вода просочилась через крышу и залила эскалатор.