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ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у Кредпромбанка, зарегистрированного в Ярославле. Об этом сообщается на сайте регулятора (.pdf).

Причиной для отзыва лицензии стало неисполнение финансово-кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кредпромбанк в течение года неоднократно нарушал требования ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указывает ЦБ.

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Кредпромбанк был зарегистрирован в декабре 1990 года. Согласно информации на сайте кредитной организации, банк создали на базе государственного областного управления Промстройбанка. По размеру активов занимал 344-е место в банковской системе России.

В середине ноября ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в дагестанском Кизилюрте. Регулятор также сообщал, что кредитная организация нарушала нормы закона о противодействии отмыванию доходов и неоднократно получала предупреждения. По объему активов банк занимал 398-е место.

Теги: ЦБ, отзыв лицензии
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