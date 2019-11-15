ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 14 ноя, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 14 ноя, 12:27
Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 10:18 Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии Общество, 10:16 В Киргизии начался суд над экс-президентом Атамбаевым Политика, 10:08 В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов Экономика, 10:03 Что такое глэмпинги и почему государство хочет их субсидировать Pro, 10:03 Почему страны БРИКС допускает возможность замены доллара на криптовалюту Крипто, 10:03 Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов Бизнес, 10:00 Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве Общество, 09:59 В Госдуме предложили передать охрану учебных заведений Росгвардии Общество, 09:57 Валютные волны: почему отмена плавающего курса рубля не поможет экономике Мнение, 09:56 Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян Политика, 09:55 На батискафе к «Титанику»: как работает туркомпания в сегменте люкс Pro, 09:52 Ваш звонок очень важен для нас: как бизнес внедряет голосовых роботов Индустрия 4.0, 09:50  Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 09:49
Финансы ,  
0 
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Банк зарегистрирован в Кизилюрте. ЦБ неоднократно предупреждал о неисполнении им требований закона о легализации доходов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Руководство банка не исполняло требования ЦБ несмотря на несколько предупреждений.

«Кредитинвест» был создан на базе кизлярского отделения Госбанка СССР и работал с 1990 года, вначале — в статусе отделения Агропромбанка. Согласно информации на сайте кредитной организации, среди клиентов банка был ряд крупных компаний Дагестана, в их числе ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», ООО «Горская строительная компания», «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», ОАО «Даггаз», ОАО «Сулакэнерго». Также банк работал с комитетом республиканского правительства по развитию и поддержке малого предпринимательства.

Уставный капитал банка — 155 млн руб. По итогам первого полугодия 2019 года ООО «КБ «Кредитинвест» занимало 398-е место по активам и 242-е место по финансовому результату в России. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов.

Финансы
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Ранее в ноябре ЦБ отозвал лицензию у другого регионального банка — Чувашкредитпромбанка. Организация предоставляла регулятору некорректные сведения о состоянии и проводила сомнительные операции с иностранной валютой.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: банк, отзыв лицензии, Центробанк
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter