ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Банк зарегистрирован в Кизилюрте. ЦБ неоднократно предупреждал о неисполнении им требований закона о легализации доходов

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Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане. Регулятор утверждает, что кредитная организация нарушала нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Руководство банка не исполняло требования ЦБ несмотря на несколько предупреждений.

«Кредитинвест» был создан на базе кизлярского отделения Госбанка СССР и работал с 1990 года, вначале — в статусе отделения Агропромбанка. Согласно информации на сайте кредитной организации, среди клиентов банка был ряд крупных компаний Дагестана, в их числе ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго», ООО «Горская строительная компания», «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», ОАО «Даггаз», ОАО «Сулакэнерго». Также банк работал с комитетом республиканского правительства по развитию и поддержке малого предпринимательства.

Уставный капитал банка — 155 млн руб. По итогам первого полугодия 2019 года ООО «КБ «Кредитинвест» занимало 398-е место по активам и 242-е место по финансовому результату в России. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов.

Ранее в ноябре ЦБ отозвал лицензию у другого регионального банка — Чувашкредитпромбанка. Организация предоставляла регулятору некорректные сведения о состоянии и проводила сомнительные операции с иностранной валютой.