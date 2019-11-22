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Эксперты назвали подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) назвали профессии, которые находятся под угрозой исчезновения из-за появления новых технологий, сообщили телеканалу RT в ИТИ.

Среди них оказались водители такси, продавцы и грузчики. Эксперты отметили, что эти профессии подвержены риску, так как в них работникам не нужно применять творческий подход, а также не требуются развитые воображение и эмоциональный интеллект. Помимо этого такие сотрудники редко принимают сложные решения, добавили в ИТИ.

Институт развития интернета создали в 2015 году. Он стал площадкой, где технологические компании могут обсуждать проблемы индустрии, а также вести диалог с чиновниками.

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В конце октября во Всероссийском научно-исследовательском институте труда рассказали, что самые распространенные на данный момент профессии останутся востребованными в ближайшем будущем. В частности, останется спрос на педагогов, бухгалтеров, поваров, токарей, сварщиков и официантов.

По мнению экспертов, в ближайшие годы также будут востребованы дефицитные профессии. Например, электромонтер, электрослесарь-ремонтник, инженер-химик и другие.

Теги: профессии, Институт развития интернета, риск
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