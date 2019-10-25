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Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии

Самые распространенные сейчас профессии останутся востребованными и в ближайшие годы, сообщили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда, передает RT.

Так, в ближайшие годы, как считают во ВНИИ труда, будет спрос на бухгалтеров, педагогов, сварщиков, поваров, токарей и официантов. Востребованными останутся и дефицитные профессии, такие как электрослесарь-ремонтник, электромонтер, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик и преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту. Работа ключевых сотрудников, например специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции, также продолжит пользоваться спросом, добавили эксперты. 

Кроме того, потребуется больше специалистов по большим данным и облачным приложениям, а также профессионалов в области новой производственной и строительной техники, отметили авторы исследования.

Исследование было проведено на основе данных справочника профессий, составленного на основе опросов, информации служб занятости и мнений экспертов. Сейчас справочник содержит 1,8 тыс. профессий.

Теги: профессия, работа
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