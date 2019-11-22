В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, женщина со знакомым несколько дней распивала спиртное. Предположительно, между ними произошел конфликт, мужчина ударил женщину по голове, и та скончалась. После этого он попытался избавиться от тела, и «чтобы сделать это незаметно отчленил некоторые части», сообщает СК.

Подозреваемого задержали, когда тот пытался вынести пакет с останками, в этот момент он был пьян.

Как сообщает sibdepo.ru, погибшая работала уборщицей в школе. В пресс-службе регионального МВД изданию рассказали, что жители дома, где произошло убийство, сообщили, что в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. На проверку этого сообщения выехал участковый, который и задержал подозреваемого.