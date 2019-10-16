В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке

В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке

Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

После обнаружения останков мужчины было заведено дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). В ходе расследования правоохранительные органы задержали местную жительницу, 1978 года рождения.

По версии следствия, в коммунальной квартире одного из домов по Кустарному переулку 29 марта этого года произошла ссора между женщиной и ее соседом, 1980 года рождения, на почве длительных неприязненных отношений. В ходе конфликта женщина ударила мужчину по голове молотком, нанесла ему многочисленные удары ногами. Удостоверившись, что сосед мертв, она расчленила тело и за несколько раз перевезла останки в полиэтиленовых пакетах на маршрутке к месту обнаружения.

В главке СК отметили, что расследование по делу продолжается. В данный момент решается вопрос об аресте женщины и предъявлении ей обвинения.