Пилот упавшего в Пермском крае самолета погиб

В Пермском крае нашли пропавший с радаров легкомоторный самолет, пилот погиб, сообщает сайт регионального УМВД.

Отмечается, что самолет был обнаружен в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района. «Внутри кабины находился пилот без признаков жизни», — передает УМВД по Пермскому краю.

Частный легкомоторный самолет Сеssna 172 пропал с радаров утром 26 октября после вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище. По данным СМИ, на борту находился пилот — глава Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, он не выходил на связь с 12:30 (10:30 мск).



МЧС по Пермскому краю сообщало, что в поисково-спасательных работах были задействованы 102 человека, в том числе добровольцы. К поискам самолета привлекали Пермскую краевую службу спасения и вертолет. Уральское следственного управление на транспорте проводило доследственную проверку по факту данного происшествия.