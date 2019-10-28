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Пилот упавшего в Пермском крае самолета погиб

В Пермском крае нашли пропавший с радаров легкомоторный самолет, пилот погиб, сообщает сайт регионального УМВД.

Отмечается, что самолет был обнаружен в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района. «Внутри кабины находился пилот без признаков жизни», — передает УМВД по Пермскому краю.

Частный легкомоторный самолет Сеssna 172 пропал с радаров утром 26 октября после вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище. По данным СМИ, на борту находился пилот — глава Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, он не выходил на связь с 12:30 (10:30 мск).

МЧС по Пермскому краю сообщало, что в поисково-спасательных работах были задействованы 102 человека, в том числе добровольцы. К поискам самолета привлекали Пермскую краевую службу спасения и вертолет. Уральское следственного управление на транспорте проводило доследственную проверку по факту данного происшествия.

Теги: авиакатастрофа, частный самолет
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Общество
В Пермском крае с радаров пропал легкомоторный самолет
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