В Пермском крае с радаров пропал легкомоторный самолет

Спасатели проверяют информацию о пропаже с радаров легкомоторного самолета в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, 26 октября в 11:30 (9:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского муниципального района Пермского края вылетел частный легкомоторный самолет. В настоящее время о месте и времени посадки самолета ничего неизвестно, отметили в МЧС.

Как сообщает телеканал «360», речь идет о легкомоторном самолете Cessna 172 Skyhawk. По данным Life, на борту находился только один человек — 66-летний пилот Геннадий Белоглазов, последний раз он выходил на связь в 12:30 по местному времени (10:30 мск). Как сообщает Telegram-канал «112», Белоглазов был председателем региональной Федерации сверхлегкой авиации.