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Трамп подписал временный бюджет США и предотвратил шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном бюджете до 20 декабря, сообщает Reuters.

Документ дает возможность конгрессу принять долгосрочный финансовый план и предотвращает шатдаун — прекращение финансирования государственных структур и приостановку работы правительства.

Предыдущий бюджет действовал до полуночи 21 ноября (08:00 мск 22 ноября).

До этого 19 ноября палата представителей США проголосовала за законопроект о финансировании госучреждений до 20 декабря. Затем его одобрили в сенате.

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В конце 2018 года спор между Трампом и Демократической партией США привели к приостановке работы правительства страны на 35 дней, что стало рекордом. Причиной было нежелание демократов выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой. В итоге президент получил на свою инициативу $1,3 млрд вместо запрашиваемых $5,7 млрд.

Тогда конгресс оценил ущерб от шатдауна американской экономике в $3 млрд. В целом экономика страны потеряла за 35 дней более $11 млрд. Приостановка работы правительства, по мнению экспертов, сказалась на 800 тыс. федеральных служащих, которые ушли в неоплачиваемые отпуска.

Теги: Дональд Трамп, шатдаун, бюджет, США
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