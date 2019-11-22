Трамп подписал временный бюджет США и предотвратил шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном бюджете до 20 декабря, сообщает Reuters.
Документ дает возможность конгрессу принять долгосрочный финансовый план и предотвращает шатдаун — прекращение финансирования государственных структур и приостановку работы правительства.
Предыдущий бюджет действовал до полуночи 21 ноября (08:00 мск 22 ноября).
До этого 19 ноября палата представителей США проголосовала за законопроект о финансировании госучреждений до 20 декабря. Затем его одобрили в сенате.