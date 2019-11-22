Трамп подписал временный бюджет США и предотвратил шатдаун

В конце 2018 года спор между Трампом и Демократической партией США привели к приостановке работы правительства страны на 35 дней, что стало рекордом. Причиной было нежелание демократов выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой. В итоге президент получил на свою инициативу $1,3 млрд вместо запрашиваемых $5,7 млрд.

Тогда конгресс оценил ущерб от шатдауна американской экономике в $3 млрд. В целом экономика страны потеряла за 35 дней более $11 млрд. Приостановка работы правительства, по мнению экспертов, сказалась на 800 тыс. федеральных служащих, которые ушли в неоплачиваемые отпуска.