На Капитолийском холме попробуют предотвратить новый шатдаун

В Палате представителей проголосовали за продолжение финансирования государственных учреждений до 20 декабря. Теперь временный бюджет должен быть рассмотрен в Сенате

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Члены Палаты представителей одобрили документ, который позволяет продолжить финансирование государственных учреждений до принятия нового бюджета. Таким образом, возможный шатдаун — в случае одобрения законопроекта Сенатом — будет отложен до 20 декабря, сообщает агентство Reuters.

Исход голосования в нижней палате во многом был предрешен, поскольку поддержать документ согласились в контролирующей ее Демократической партии, сообщает CNBC. В частности, лидер демократического большинства Стени Хойер отметил, что необходимо дополнительное время для того, чтобы решить вопрос с финансированием госучреждений на следующий год. В результате в документ о временном бюджете не стали вносить какие-либо дополнительные условия, которые могли вызвать споры между партиями.

В результате за документ проголосовал 231 конгрессмен. Предполагается, что Сенат будет голосовать по этому вопросу 20 ноября.

В прошлом году споры вокруг бюджета привели к тому, что прекращение финансирования государственных учреждений в США (так называемый шатдаун) затянулось на рекордные 35 дней. Причиной стало несогласие представителей Демократической партии с требованием Трампа выделить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Позже законодателям удалось прийти к соглашению по вопросу об обеспечении безопасности на границе с Мексикой. Демократы согласились выделить $1,3 млрд на строительство стены, хотя Белый дом прежде настаивал на сумме в $5,7 млрд.