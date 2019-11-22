В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревни Колтуши в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сообщается, что в квартире, с балкона которой раздавались выстрелы, полиция задержала 39-летнего мужчину. У него изъяли оружие, схожее с автоматом. По предварительным данным, причиной инцидента стал семейный конфликт. В результате произошедшего никто не пострадал.

По данным издания о стрельбе по адресу: Школьный переулок, 5 сообщили очевидцы в социальной сети. Они опубликовали видео, на котором слышны выстрелы и видны вспышки с балкона одного из домов.