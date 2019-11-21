Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ

Депутаты поддержали законопроект о наделении Промсвязьбанка статусом опорного для оборонного сектора. Такой статус нужен для снижения санкционных рисков, но в Думе опасаются, что он может привести к созданию монополии

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) статусом опорного банка для оборонного сектора. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Против принятия законопроекта в первом чтении выступали депутаты фракций ЛДПР и «Справедливой России». За принятие проголосовали 322 депутата (72%).

Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу (ГОЗ), банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ. В документе объем средств не установлен, РБК ранее писал, что за ПСБ предполагается закрепить обслуживание не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Весь объем гособоронзаказа составляет порядка 6 трлн руб., сказал на заседании Госдумы замминистра финансов Юрий Зубарев.

Законопроект принимается в ускоренном порядке, его необходимо одобрить до конца осенней сессии, отметил чиновник. В связи с этим срок предоставления поправок к законопроекту ко второму чтению депутаты сократили с 21 до 14 дней.

Документ критиковали депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» Александр Шерин (зампред комитета по обороне) и Валерий Гартунг. Последний состоит в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (это единственный комитет, не поддержавший принятие законопроекта в первом чтении без «дополнительных обосновывающих материалов и проектов нормативных правовых актов правительства»). В своем заключении комитет счел «противоречивым» то, что, хотя список уполномоченных для работы с ГОЗом банков был изъят из открытого доступа, наименование ПСБ будет содержаться в официальном документе.

Законопроект предполагает, что государственный заказчик сохраняет возможность согласовывать для исполнителя заказа размещение средств в ином уполномоченном банке. Помимо ПСБ с ГОЗом сейчас работают принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк и банк «Россия». «На практике такой подход может привести или к безальтернативному назначению государственным заказчиком опорного или уполномоченного банка, что требует дополнительных обоснований, или к оспариванию головным исполнителем решений государственного заказчика по выбору банка, что создает реальные угрозы срыва ГОЗ», — писали депутаты в заключении комитета.