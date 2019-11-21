Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО и ОДКБ

Сербия будет придерживаться политики нейтралитета и не будет вступать в НАТО или любую другой военную организацию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Kurir.

«Сербия не вступит в НАТО или любую другую военную организацию. Наша государственная политика — военный нейтралитет, такой она и останется», — цитирует издание слова президента. Он также отметил, что сербско-российские отношения не изменятся и останутся такими же дружественными. «Сербия никоим образом не ставила под угрозу дружбу с Россией», — добавил Вучич. Он также сообщил, что российский разведчик Георгий Клебан больше не находится в Сербии.

Ранее в YouTube появился ролик, на котором двое неизвестных обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке в Белграде. Как сообщило издание Bic, на нем запечатлены офицер сербской армии и представитель военного атташе России в Сербии Георгий Клебан. Болгарский журналист Христо Грозев, сотрудничающий с расследовательской группой Bellingcat, в своем Twitter также утверждал, что Клебан является офицером ГРУ. Клебан работал в российском посольстве в Белграде, но в июне 2018 года был уволен, сообщил Грозев.

На фоне «шпионского скандала» Вучич провел встречу с послом России Александром Бокан-Харченко. Сообщалось, что одной из тем встречи была подготовка переговоров с Владимиром Путиным во время визита Вучича в Россию.