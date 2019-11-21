МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии

В Москве считают, что происходящее — провокация, направленная на срыв переговоров лидеров России и Сербии. Источники местных СМИ утверждают, что собеседник «российского агента» на видео не имеет отношения к сербским спецслужбам

Мария Захарова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

МИД полагает, что появление видео, на котором, как утверждают СМИ, российский агент передает деньги офицеру сербской армии, — это провокация. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она напомнила, что в скором времени должны состояться переговоры Москвы и Белграда на высшем уровне. «Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем или на высоком уровне где-то за несколько дней появляются интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации. Проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается какой-то наскоро состряпанной провокацией», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что, с точки зрения Москвы, задача авторов видео — «провокативные действия».

Запись, на которой один мужчина обменивается пакетами с другим, а тот достает из них деньги, появилась в YouTube 17 ноября. Болгарский журналист Христо Грозев, сотрудничающий с расследовательской группой Bellingcat, в своем Twitter изложил версию, согласно которой один из мужчин — бывший военный атташе при посольстве России Георгий Клебан. По версии Грозева, Клебан одновременно является офицером ГРУ. Доказательством этого он назвал то, что адрес Клебана в Москве совпадает с адресом комплекса военной разведки. При посольстве России в Сербии он работал до июня 2018 года, написал Грозев.

Начальник аналитического управления Агентства безопасности и информации Сербии Реля Жельски подтвердил сербскому агентству РТС, что видео является подлинным и один из людей на нем — российский разведчик. Вместе с тем он отказался назвать личность второго мужчины и сообщить, является ли он сотрудником сербской разведки. Сербское издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что собеседник Клебана не является сотрудником служб безопасности Сербии, а самому видео по меньшей мере уже несколько лет. «Другими словами, на видео, скорее всего, видно, как гражданские лица обмениваются деловой информацией», — пишет издание.