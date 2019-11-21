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Путин посоветовал всем управлять страной по примеру пилота Юсупова

Президент России Владимир Путин отметил мастерство управления самолетом пилота Дамира Юсупова, аварийно посадившего в кукурузном поле в Подмосковье лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом он сказал после церемонии вручения госнаград в Кремле, передает «РИА Новости».

«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», — заявил глава государства.

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Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

21 ноября в Кремле состоялась церемония награждения за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства. Высшую награду Героя России получили пилоты А321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

В середине августа самолет, летевший из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта Жуковский в кукурузном поле. Такое решение командир экипажа принял после того, как лайнер при взлете столкнулся со стаей птиц, повредивших оба двигателя воздушного судна. В результате инцидента все пассажиры остались живы.

Теги: госнаграда, Владимир Путин, пилот
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