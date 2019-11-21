Общество , 21 ноя, 20:47
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В США на территорию Белого дома попытался заехать неизвестный на машине
В Вашингтоне неизвестный попытался проникнуть на машине на территорию Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter.
Автомобиль следовал за другим транспортным средством, которое на законных основаниях проезжало через внешний контрольно-пропускной пункт комплекса.
«Машина была остановлена, и водитель немедленно взят под стражу сотрудниками Секретной службы США», — говорится в сообщении.
В июне сотрудники безопасности открыли огонь по человеку, пытавшемуся проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Изначально мужчине было вынесено устное предупреждение, однако он ему не подчинился.