В США на территорию Белого дома попытался заехать неизвестный на машине

В США на территорию Белого дома попытался заехать неизвестный на машине

В Вашингтоне неизвестный попытался проникнуть на машине на территорию Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter.

Автомобиль следовал за другим транспортным средством, которое на законных основаниях проезжало через внешний контрольно-пропускной пункт комплекса.

«Машина была остановлена, и водитель немедленно взят под стражу сотрудниками Секретной службы США», — говорится в сообщении.

В июне сотрудники безопасности открыли огонь по человеку, пытавшемуся проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Изначально мужчине было вынесено устное предупреждение, однако он ему не подчинился.

