В Казани в очереди за справкой для вождения умер пенсионер

В Казани в очереди за справкой для вождения умер пенсионер

В Казани скончался пожилой мужчина, который стоял в очереди за медицинской справкой, необходимой для получения или обновления водительских прав. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Трагический случай, связанный с получением данной справки, произошел сегодня в амбулаторном отделении № 2 ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» по ул. Тунакова. В очереди на прохождение медосмотра скончался пожилой мужчина 1946 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В ожидании бригады врачей скорой помощи сотрудники диспансера пытались оказать мужчине первую помощь и проводили в течение получаса сердечно-легочную реанимацию. Спасти его не удалось. Причину его смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

С 22 ноября Минздрав планировал ввести новый порядок медицинского освидетельствования для получения водительских прав. Предполагалось, что медобследование дополнится анализом на маркеры, определяющие злоупотребление алкоголем. Анализы должны были значительно увеличить стоимость получения справок с этой даты, из-за чего в диспансерах во многих регионах России выстроились очереди.

Президент России Владимир Путин, комментируя инициативу Минздрава, назвал ее «чушью». Позднее ведомство перенесло на июль 2020 года новый порядок медосмотра для водителей и пообещало провести дополнительный анализ эффективности и адекватности цены новых методов медобследования.