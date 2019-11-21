Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 63,84 (-0,18) Quote, 14:18
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 70,7 (-0,15) Quote, 14:18
Мэрия Москвы одобрит выплату «детям войны» по ₽1,5 тыс. Политика, 18:43 Не отступать и не сдаваться: как добиться успеха в бизнесе. Тест РБК и ВТБ, 18:42 Минздрав перенес на лето новый порядок медосмотра для водителей Общество, 18:36 Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах Бизнес, 18:23 В ритме вальса: как прокачать бизнес танцевальной студии Pro, 18:21 Покупателем «Стройгазмонтажа» Ротенберга оказалась неизвестная компания Бизнес, 18:20 Захарова заявила о намерениях России следить за НАТО в космосе Технологии и медиа, 18:16 От субсидий до гарантий: как менялась господдержка предпринимательства Партнерский материал, 18:13 Госдума разрешила силовикам сбивать запущенные без разрешения дроны Общество, 18:11 СК завел дело на взявшего заложницу в Ростове-на-Дону Общество, 18:02 МИД назвал провокацией публикации о вербовщике из ГРУ в Сербии Политика, 17:58 Digital farming: как прокормить 10 миллиардов человек РБК и Microsoft, 17:51 Как компании грамотно управлять автопарком с помощью современных решений Pro, 17:49 Капитализация рынка криптовалют сократилась на $40 млрд за месяц Крипто, 17:49
Технологии и медиа ,  
0 
Захарова заявила о намерениях России следить за НАТО в космосе

Россия намерена следить за действиями НАТО по размещению вооружения в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

«Мы будем внимательно следить, как и в чем будут воплощаться заверения генсекретаря НАТО господина Столтенберга об отсутствии у организации намерений размещать оружие в космосе», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала решение Североатлантического альянса признать космос одной из сфер своей деятельности в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По словам представителя российского ведомства, Москва призывает государства альянса не допустить гонку вооружений в комическом пространстве, что отрицательным образом скажется на международной обстановке и вопросах безопасности.

О том, что космос в будущем может стать областью военных действий, ранее заявлял президент США Дональд Трамп. В декабре прошлого года американский глава государства подписал указ о создании космического командования США.

Теги: Мария Захарова, космос, НАТО
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
НАТО признало космос своей сферой деятельности
Политика
Столтенберг объявил о планах признать космос сферой деятельности НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter