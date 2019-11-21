Захарова заявила о намерениях России следить за НАТО в космосе

Захарова заявила о намерениях России следить за НАТО в космосе

Россия намерена следить за действиями НАТО по размещению вооружения в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

«Мы будем внимательно следить, как и в чем будут воплощаться заверения генсекретаря НАТО господина Столтенберга об отсутствии у организации намерений размещать оружие в космосе», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала решение Североатлантического альянса признать космос одной из сфер своей деятельности в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По словам представителя российского ведомства, Москва призывает государства альянса не допустить гонку вооружений в комическом пространстве, что отрицательным образом скажется на международной обстановке и вопросах безопасности.

О том, что космос в будущем может стать областью военных действий, ранее заявлял президент США Дональд Трамп. В декабре прошлого года американский глава государства подписал указ о создании космического командования США.